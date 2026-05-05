В ГД рассказали о необходимости регистрации теплиц на капитальном фундаменте

Фото: 123RF.com/alekseymatrenin

Теплица, стоящая на капитальном фундаменте, считается объектом недвижимости и требует обязательной регистрации. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Если переместить теплицу без ее разрушения нельзя, то такой объект считается недвижимостью, поэтому нужно уведомить администрацию о начале ее строительства и ввода в эксплуатацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре.

"Капитальность постройки – главный критерий, который определяет, нужны ли документы", – сказал он.

В это же время регистрация и получение разрешения не требуется обычной разборной теплице из поликарбоната или из металлических дуг, уверен депутат. По закону, если такой объект стоит на земле или без заглубленного бетонного основания, к нему не подведены стационарные коммуникации, а также он легко разбирается на зиму, то это временное сооружение.

Кроме того, важно помнить, что нормативы требуют устанавливать теплицу не менее чем в одном метре от границы соседнего участка, иначе сосед может потребовать ее переноса или демонтажа. Поэтому безопасней соблюдать расстояние и выбирать, по возможности, конструкции без фундамента.



"За свой счет регистрировать капитальную теплицу необязательно, но если хотите спокойно владеть, не боясь проверок или штрафов, – лучше это сделать, благо в рамках "дачной амнистии" процедура остается упрощенной", – заключил Чаплин.

Ранее стало известно, что российские карты с 2030 года будут ежегодно обновляться за счет данных дистанционного зондирования Земли из космоса. По данным Росреестра, при помощи этих данных планируется также осуществлять постоянный мониторинг. Для этого Росреестр недавно подписал соответствующий план мероприятий с "Роскосмосом".

