Карты в РФ будут ежегодно обновлять за счет данных из космоса

Российские карты с 2030 года будут ежегодно обновляться за счет данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли из космоса, передает РИА Недвижимость со ссылкой на главу Росреестра Олега Скуфинского.

При помощи ДДЗ планируется также осуществлять постоянный мониторинг. Для этого Росреестр недавно подписал соответствующий план мероприятий с "Роскосмосом", отметил глава ведомства.

По словам Скуфинского, все ведущие страны мира, включая КНР и Индию, создают крупномасштабную картографию за счет ДДЗ Земли из космоса, а не при помощи пилотируемой авиации. Это снижает не только затраты и сроки, но и риски выполнения работ.



Ранее в "Роскосмосе" заявляли, что в работу Российской орбитальной станции (РОС) будут полноценно интегрированы технологии искусственного интеллекта (ИИ). ИИ станет не просто вспомогательным инструментом, а получит глубокое и всеобъемлющее внедрение. Развернуть РОС планируется с 2028 года.

