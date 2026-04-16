Подростку раздробило кости черепа упавшей штангой в спортклубе в Иркутской области

В Иркутской области госпитализировали подростка, на которого во время тренировки в спортклубе упала штанга. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Парень в возрасте 17 лет из Усольск-Сибирского, как пишет "Московский комсомолец", получил переломы костей черепа, глазниц и носа после падения тяжелого снаряда. Врачи оценили травмы как средней степени тяжести.

Расследование возбужденного по данному факту дела выявило грубые нарушения правил безопасности в клубе, в котором не проводился инструктаж, отсутствовал дежурный тренер, а тренажер был неисправен из-за отсутствия страховочных упоров. Вследствие этого владелец заведения был привлечен к ответственности.

Ему предписано выплатить штраф в 150 тысяч рублей с возможностью рассрочки. Кроме того, суд удовлетворил требования семьи пострадавшего, обязав предпринимателя выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

