Новости

16 апреля, 13:23

Происшествия

Подростку раздробило кости черепа упавшей штангой в спортклубе в Иркутской области

Фото: 123RF.соm/sharuzzaman

В Иркутской области госпитализировали подростка, на которого во время тренировки в спортклубе упала штанга. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Парень в возрасте 17 лет из Усольск-Сибирского, как пишет "Московский комсомолец", получил переломы костей черепа, глазниц и носа после падения тяжелого снаряда. Врачи оценили травмы как средней степени тяжести.

Расследование возбужденного по данному факту дела выявило грубые нарушения правил безопасности в клубе, в котором не проводился инструктаж, отсутствовал дежурный тренер, а тренажер был неисправен из-за отсутствия страховочных упоров. Вследствие этого владелец заведения был привлечен к ответственности.

Ему предписано выплатить штраф в 150 тысяч рублей с возможностью рассрочки. Кроме того, суд удовлетворил требования семьи пострадавшего, обязав предпринимателя выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мужчина по дороге с работы провалился в открытый канализационный колодец в подмосковном Чехове. Во время падения его телефон разбился, однако он смог позвонить жене, которая передала информацию спасателям. Специалисты вытащили пострадавшего с помощью своего оборудования.

