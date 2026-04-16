Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 14:19

Мэр Москвы

Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Никоненко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, отметив его большой талант. Соответствующая телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественной культуры. В Вашей богатой творческой биографии – сотни замечательных ролей, которые полюбились миллионам зрителей", – написал мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что в лирических, драматических и комедийных работах артиста прослеживаются искренность и высочайшее мастерство. Он пожелал актеру бодрости духа, здоровья, добра, благополучия и новых успехов.

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. В 1964 году он окончил актерский факультет, а в 1972-м – режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова.

С 1964 по 1974 год артист работал в Театре-студии киноактера (театр "Мастерская "12" Никиты Михалкова"). Впервые в кино Никоненко появился в 1961 году, дебютировав в лентах "Жизнь сначала" и "Сердце не прощает".

Всего он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. В их числе "Места тут тихие", "Земляки", "Если можешь, прости…", "Звонят, откройте дверь", "Инспектор ГАИ", "Зимний вечер в Гаграх" и другие.

Также Никоненко срежиссировал более 10 кинолент, включая "Птицы над городом", "Трын-трава", "Целуются зори", "Корабль пришельцев" и другие.

Ранее день рождения отмечала народная артистка России Ольга Волкова. Собянин поздравил ее с 87-летием. Мэр отметил ее вклад в развитие отечественного искусства. По его словам, героини актрисы отличаются яркой индивидуальностью и психологической глубиной.

мэр Москвыкультура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика