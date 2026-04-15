Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ольгу Волкову с днем рождения

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ольгу Волкову, которой исполнилось 87 лет. Мэр отметил ее вклад в развитие отечественного искусства. Телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.

"Ваших героинь отличают яркая индивидуальность и психологическая глубина. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего кино, завоевывая сердца новых поколений зрителей", – заявил Собянин.

Волкова родилась 15 апреля 1939 года в Ленинграде. Окончив актерскую студию при Ленинградском театре юного зрителя, она получила широкую известность в 1970-х годах благодаря ролям в ряде популярных фильмов и спектаклей. В ее фильмографии более 150 работ, среди которых такие известные картины, как "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.

Ранее Собянин поздравил со 100-летним юбилеем народного артиста России Александра Зацепина. Он отметил огромный вклад композитора в искусство и назвал его примером творческого долголетия. По словам мэра, его мюзиклы дарят зрителям радость, добро и красоту.