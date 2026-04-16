В Армении задержали 14 сторонников партии предпринимателя Карапетяна

В Армении задержали 14 сторонников партии "Сильная Армения", которую возглавляет предприниматель Самвел Карапетян. Об этом сообщил адвокат Юра Диланян.

По его словам, Антикоррупционный комитет провел обыски в различных офисах партии.

"На данный момент 14 человек подвергнуты приводу. С утра пытаемся выяснить, куда и в каком статусе перемещены эти лица и за что. Информация ни в каком виде нам не предоставляется", – приводит слова Диланяна ТАСС.

Он добавил, что адвокатам запрещают войти в здание комитета, чтобы они смогли представлять интересы подзащитных.

В Антикоррупционном комитете 14 апреля заявили о задержании двух представительниц партии "Сильная Армения" Гоар Гумашян и Вержине Степанян по обвинению в нарушении законодательного запрета на благотворительность. Суд отклонил ходатайство о заключении их под домашний арест, избрав административный надзор.

Ранее сообщалось, что Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Это связано с тем, что наличие иных гражданств является препятствием для участия в выборах в парламент. Они состоятся 7 июня.

В середине июня 2025 года в доме предпринимателя были проведены обыски. Это произошло после заявлений Карапетяна, который говорил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

В результате были задержаны около 45 человек, которые вышли на улицы в качестве поддержки Карапетяна. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти Армении.

Позже Карапетяна арестовали. Обыски также прошли в головном офисе многопрофильной компании "Ташир". Позднее стало известно, что бизнесмен выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении о национализации компании "Электрические сети Армении".