16 апреля, 14:20

В Армении задержали 14 сторонников партии предпринимателя Карапетяна

Фото: ТАСС/Александр Патрин

В Армении задержали 14 сторонников партии "Сильная Армения", которую возглавляет предприниматель Самвел Карапетян. Об этом сообщил адвокат Юра Диланян.

По его словам, Антикоррупционный комитет провел обыски в различных офисах партии.

"На данный момент 14 человек подвергнуты приводу. С утра пытаемся выяснить, куда и в каком статусе перемещены эти лица и за что. Информация ни в каком виде нам не предоставляется", – приводит слова Диланяна ТАСС.

Он добавил, что адвокатам запрещают войти в здание комитета, чтобы они смогли представлять интересы подзащитных.

В Антикоррупционном комитете 14 апреля заявили о задержании двух представительниц партии "Сильная Армения" Гоар Гумашян и Вержине Степанян по обвинению в нарушении законодательного запрета на благотворительность. Суд отклонил ходатайство о заключении их под домашний арест, избрав административный надзор.

Ранее сообщалось, что Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Это связано с тем, что наличие иных гражданств является препятствием для участия в выборах в парламент. Они состоятся 7 июня.

В середине июня 2025 года в доме предпринимателя были проведены обыски. Это произошло после заявлений Карапетяна, который говорил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

В результате были задержаны около 45 человек, которые вышли на улицы в качестве поддержки Карапетяна. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти Армении.

Позже Карапетяна арестовали. Обыски также прошли в головном офисе многопрофильной компании "Ташир". Позднее стало известно, что бизнесмен выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении о национализации компании "Электрические сети Армении".

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

