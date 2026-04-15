Предприниматель Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского

Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Об этом он заявил в ходе первого заседания суда.

"Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов", – приводит его слова ТАСС.

Наличие иных гражданств является препятствием для участия в выборах в парламент Армении. Они состоятся 7 июня.

В середине июня 2025 года в доме предпринимателя были проведены обыски. Это произошло после заявлений Карапетяна, который говорил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

В результате были задержаны около 45 человек, которые вышли на улицы в качестве поддержки Карапетяна. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти Армении. Вину он не признал.

Карапетяна спустя время арестовали. Обыски также прошли в головном офисе многопрофильной компании "Ташир". Позднее стало известно, что бизнесмен выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении о национализации компании "Электрические сети Армении".

По итогам слушания республику обязали воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к компании, а также от шагов по ее изъятию. Армянское правительство заявило, что уважает данное решение, но планирует руководствоваться законом страны.