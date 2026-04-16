Беженец с Украины получил 18 лет за покушение на теракт в Мордовии

Прибывший в Мордовию 55-летний уроженец Донецкой области УССР Андрей Лазаренко получил 18 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на теракт и госизмену. Об этом пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина прибыл в составе группы украинских беженцев. Его распределили в Большеберезниковский район, где он получил гражданство России.

"Основываясь на своих идейных соображениях, А. Лазаренко принял решение оказывать помощь Вооруженным силам Украины путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он связался через мессенджер Telegram с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Мужчина предложил поджечь административное учреждение за содействие в возвращении на Украину и денежное вознаграждение.

Однако при попытке совершения преступления фигурант был задержан. При нем найдены четыре бутылки с самодельной зажигательной смесью.

Ранее в Республике Крым задержали двоих местных жителей, которые по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины готовили теракты. Один из обвиняемых летом 2024 года через интернет связался с украинским куратором и согласился работать против интересов РФ. Позже он привлек сообщника.

По указанию из-за рубежа они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Довести задуманное до конца фигуранты не успели, так как их задержали сотрудники УФСБ.