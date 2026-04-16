Индивидуальная подборка мероприятий доступна в сервисе "Мосбилет"

В сервисе "Мосбилет" стала доступна индивидуальная подборка мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

В столичных театрах, музеях, библиотеках и на других культурных площадках каждую неделю проходят сотни мероприятий. Подборка поможет сориентироваться и выбрать те события, которые интересны конкретному человеку.

"Настроить список можно самостоятельно – достаточно указать интересующие типы мероприятий, например выставки, события для детей или спортивные активности. После этого алгоритмы подберут несколько наиболее подходящих под этот запрос событий", – пояснили в департаменте.

Персональная подборка доступна на главной странице сервиса "Мосбилет" в разделе "Специально для вас". Пользователям нужно отметить категории событий, для некоторых категорий можно также отметить направление. Например, при выборе типа "Выставки" сервис позволяет уточнить тематику. Кроме того, при подборе досуга для детей есть возможность уточнить возраст.

С помощью "Мосбилета" можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения без комиссии и наценок.

Ранее сервис в честь своего дня рождения подготовил промокоды на билеты в театры и музеи. Москвичи могут посетить выставки и спектакли с 15 или 20% скидкой. Например, с помощью промокода на 15% можно приобрести билет на апрельские спектакли "Бешеные деньги", "Скупой, или Школа лжи" и "Иван Васильевич". Скидка в 20% действует на апрельские и майские постановки в Московском драматическом театре "Человек".