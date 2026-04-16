Новости

16 апреля, 15:41

Индивидуальная подборка мероприятий доступна в сервисе "Мосбилет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервисе "Мосбилет" стала доступна индивидуальная подборка мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

В столичных театрах, музеях, библиотеках и на других культурных площадках каждую неделю проходят сотни мероприятий. Подборка поможет сориентироваться и выбрать те события, которые интересны конкретному человеку.

"Настроить список можно самостоятельно – достаточно указать интересующие типы мероприятий, например выставки, события для детей или спортивные активности. После этого алгоритмы подберут несколько наиболее подходящих под этот запрос событий", – пояснили в департаменте.

Персональная подборка доступна на главной странице сервиса "Мосбилет" в разделе "Специально для вас". Пользователям нужно отметить категории событий, для некоторых категорий можно также отметить направление. Например, при выборе типа "Выставки" сервис позволяет уточнить тематику. Кроме того, при подборе досуга для детей есть возможность уточнить возраст.

С помощью "Мосбилета" можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения без комиссии и наценок.

Ранее сервис в честь своего дня рождения подготовил промокоды на билеты в театры и музеи. Москвичи могут посетить выставки и спектакли с 15 или 20% скидкой. Например, с помощью промокода на 15% можно приобрести билет на апрельские спектакли "Бешеные деньги", "Скупой, или Школа лжи" и "Иван Васильевич". Скидка в 20% действует на апрельские и майские постановки в Московском драматическом театре "Человек".

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

