Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 16:18

Культура

Студенты московского технологического колледжа № 21 дебютировали на неделе моды в Китае

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты московского технологического колледжа № 21 дебютировали с коллекцией одежды на международной неделе моды China Fashion Week. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие проходило с 3 по 6 апреля в городе Санья. Столичные студенты побывали на этой площадке впервые.

По словам Раковой, Москва активно помогает студентам колледжей получать опыт на практике еще во время обучения. Таким образом они могут быстрее погрузиться в профессию и сформировать портфолио.

Вице-мэр отметила, что будущие дизайнеры и художники по костюмам технологического колледжа № 21 сами придумали и воплотили идею, которую и представили в Китае. Их коллекция состоит из 13 образов по мотивам русских национальных костюмов, которые сочетаются с современными фасонами. Одежду демонстрировала популярная китайская модель.

Московские студенты вдохновлялись и морской тематикой, поэтому дали коллекции название "Морская симфония". Об этом напоминают плавные линии и волны.

Уточняется, что они сделали свою коллекцию всего за 2 месяца. В этом им помогал российский дизайнер, основатель бренда FARRDI Фаррух Болтабаев. Вместе они работали над футболками, вечерними платьями, брюками, рубашками, сарафанами и пиджаками.

Образы учащиеся прорабатывали на практических занятиях в рамках программы сотрудничества колледжей и бизнеса. Практика занимает не менее 70% учебного времени.

Как отметил Болтабаев, благодаря сотрудничеству со студентами дизайнеры получают новый взгляд на вещи. Такие проекты являются вкладом в развитие современной российской моды.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что студенты московских колледжей благодаря практике с наставниками могут освоить сразу 2–4 специальности. Делают они это в лабораториях и мастерских, которых в прошлом году открылось более 1,5 тысячи.

культурагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика