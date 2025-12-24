Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москва станет центром моды, дизайна и прочих креативных индустрий. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе своего ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Также в повестке дня превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС", – уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в столице за последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна выросло на 91%. При этом к концу прошлого года число таких компаний достигало почти 6 тысяч.

По словам главы города, Москва поддерживает подобные организации. Программы развития и помощь в поиске заказчиков востребованы индустрией, а дизайнеры могут участвовать в разнообразных столичных проектах.

Всего в Москве работает около 2,8 тысячи организаций и предпринимателей в области арт-индустрии. Рост годовой выручки этого сектора за прошедшие пять лет составил больше 60%.