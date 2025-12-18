Более 180 тысяч человек посетили VII Московскую неделю интерьера и дизайна

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

7-ю Московскую неделю интерьера и дизайна, которая проходила в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ, посетили свыше 180 тысяч гостей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участниками экспозиции стали более 1,2 тысячи компаний из 15 стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Китай, Белоруссию и Венгрию. Темой этого сезона стала "Москва – столица мирового дизайна".

Центром выставки оказался стенд проекта "Сделано в Москве", занявший площадь в 150 квадратных метров и ставший самым большим на экспозиции. Здесь представили 67 компаний города, из которых 85% являются представителями малого и среднего бизнеса. При этом 86% от этого числа относятся к микропредприятиям.

Гости могли купить мебель от Vostok design school и Valkeda, раковины от Sitega, различную необычную керамику, текстиль и другие предметы интерьера. Участие в выставке давало компаниям возможность заявить о себе на федеральном уровне и найти новые рынки для своей продукции.

В рамках мероприятия впервые организовали зону, посвященную обучению молодых дизайнеров в профильных вузах. В итоге свои проекты представило свыше 60 начинающих дизайнеров из разных образовательных учреждений города. Среди них – РГУ имени А. Н. Косыгина, Британская высшая школа дизайна, НИУ "ВШЭ" и другие.

Одной из центральных стала экспозиция РГХПУ имени С. Г. Строганова, отмечающего в этом году 200-летие. Здесь можно было увидеть арт-объекты, декор, мебель, посуду и светильники, выполненные в том числе в сотрудничестве с производственными компаниями.

Уже вне рамок выставки на ВДНХ состоялось 12 лекций об истории и современности дизайна. В целом мероприятия на площадках Московского музея дизайна в Новой Третьяковской галерее, школе дизайна "Детали" и Британской высшей школы дизайна собрали свыше 1,2 тысячи гостей.

При этом деловая и зрительская программа на ВДНХ стала самым масштабным событием в рамках недели интерьера и дизайна, так как объединила свыше 200 мероприятий: 60 профессиональных сессий, где выступили 235 российских и 26 иностранных спикеров, 36 обзорных экскурсий и многое другое.

Здесь впервые стали проводить иммерсивные экскурсии после закрытия экспозиции. С 11 по 13 декабря прошло 14 таких мероприятий, которые посетили 820 гостей. В программу также вошли лекции, встречи с дизайнерами, мастер-классы, перформансы и гастрономические события.

Кроме прочего, в рамках городского проекта "День без турникетов" прошли экскурсии на производства – гости смогли увидеть работу мастерских и цехов изнутри, узнав этапы создания предметов мебели, отделки и декора. Всего экскурсии посетили свыше 500 человек.

Также на стенде Агентства креативных индустрий Москвы "Рабочее пространство человека будущего" показали синтез дизайна, моды и искусства в организации футуристичной рабочей среды.

14 декабря состоялись байерские сессии, на которых участники мероприятия в лице российских производителей и иностранных заказчиков могли установить деловые связи. Среди зарубежных компаний, заинтересованных в закупках товаров из РФ для импорта на свои рынки, оказались фирмы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Индии.

В итоге российским представителям удалось достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией. Ожидается, что Mesahat Interior & Architectural Design заключит эксклюзивный контракт на поставку светильников для своего объекта, а Depa Interiors подпишет долгосрочный договор на поставки напольных покрытий и мебели. Совокупно потенциал от заключения сделок оценивается в свыше 160 миллионов рублей.

Еще два проекта планируется реализовать вместе с представителями Египта. Например, российские фирмы оснастят номера премиум-отелей и создадут концептуальные зоны в новом шоуруме. Объем инвестиций может превысить 150 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что проект "Сделано в Москве", которому исполнилось 3 года, объединил свыше 7,5 тысячи брендов и помог столичным предпринимателям в развитии их бизнеса. Уточнялось, что сейчас более четверти всех индивидуальных предпринимателей в городе – это люди в возрасте до 35 лет. 17% молодых людей являются руководителями компаний.

