Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Сделано в Москве", которому исполнилось 3 года, объединил свыше 7,5 тысячи брендов и помог столичным предпринимателям в развитии их бизнеса. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Сегодня "Сделано в Москве" – это портал сделановмоскве.рф, участие в крупнейших отраслевых выставках, открытие фирменных магазинов, арт-павильонов и многое другое", – отметил мэр.

По словам градоначальника, с помощью бесплатных инструментов продвижения столичные бизнесмены смогли увеличить свою выручку на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Кроме того, деятельность проекта и его участников была отмечена в рамках всероссийского конкурса "Знай наших", организованного по поручению Владимира Путина с 2023 года.

Мэр выразил уверенность, что московские товары ждет большое будущее как на отечественном, так и на иностранном рынках.

Ранее Собянин рассказал, что на сайте проекта "Сделано в Москве" представлено свыше 36 тысяч товаров столичных брендов. Особой популярностью пользуются одежда, аксессуары и косметика.

По словам мэра, город также приглашает предпринимателей бесплатно участвовать в отраслевых выставках и форумах. В частности, проект представил коллективный стенд на Московской неделе моды, Московском полумарафоне, Московской неделе интерьера и дизайна.

