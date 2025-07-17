Собянин: столичные бренды увеличили выручку благодаря проекту "Сделано в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев 2025 года столичные бренды дополнительно увеличили свою выручку благодаря проекту "Сделано в Москве". Данный показатель превышает аналогичный период 2024-го в четыре раза, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В настоящее время на сайте проекта представлено свыше 36 тысяч товаров московских брендов. Особой популярностью пользуются одежда, аксессуары и косметика.

По словам мэра, город приглашает предпринимателей бесплатно участвовать в отраслевых выставках и форумах. В частности, проект представил коллективный стенд на Московской неделе моды, Московском полумарафоне, Московской неделе интерьера и дизайна.

В рамках проекта "Лето в Москве" на Болотной площади начали работу 12 арт-павильонов и "Зеленый маркет". В выходные дни там показывают масштабное шоу "Дневник памяти", которое посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Часть выручки московские компании отправят в благотворительный фонд "Народный Фронт. Все для победы!", добавил градоначальник.

Между тем более 1,4 тысячи заявок подали предприниматели Москвы на участие в спецпроекте "Время возможностей". Благодаря этому они смогут привлечь новую аудиторию и увеличить продажи. Больше всего бизнесменов было отмечено в сфере общественного питания, которые провели более 700 мероприятий.