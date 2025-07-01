Стартовал прием заявок на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация заявок стартовала на премию "Лучший промышленный дизайн России". В ней принимают участие ведущие промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Промышленный дизайн играет значительную роль в создании востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, что отражается на устойчивом развитии реального сектора. С его помощью создается функциональная, эргономичная и эстетически привлекательная продукция, которая пользуется высоким спросом среди потребителей", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В прошлом году премии присвоили статус национальной. В 2025 году в нее включено три номинации, среди которых "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Народный выбор". В них вошли 13 категорий. Также впервые будет запущена образовательная программа, по которой в августе–сентябре состоятся лекции от ведущих экспертов в области промышленного дизайна.

Конкурс организован совместно с министерством промышленности и торговли РФ. В составе экспертного совета значатся 18 специалистов индустрии, а его председателем станет глава Минпромторга Антон Алиханов.

"В эпоху ускоренного технологического развития роль промышленного дизайна в процессе формирования спроса со стороны промышленных предприятий и конечных потребителей неуклонно растет. Его популяризация оказывает положительное влияние на повышение узнаваемости и привлекательности отечественных брендов не только для российских потребителей, но и для зарубежных рынков", – указал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский.

За два года участниками премии стали уже свыше 1,5 тысячи проектов. В прошлом году в финал конкурса удалось выйти более 200 проектам, а победителями стали 30, в числе которых 21 из Москвы.

В категории "Городской дизайн" победила компания с проектом зарядной станции для электротранспорта. Первое место в категории "Дизайн упаковки продуктов питания" удалось завоевать производителю полезных десертов с дизайном упаковки шоколадного батончика с ореховой пастой без сахара.

Все лауреаты теперь могут размещать на своей продукции специальный знак качества.

В этом году народное голосование состоится с 5 по 22 сентября, а церемония награждения пройдет в октябре.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о нескольких прорывных разработках, созданных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва". Например, фирма "ХайТэк" разработала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений. Пиковая производительность ускорителя составляет 960 триллионов операций за секунду. При этом модуль позволяет запускать одновременно свыше 100 нейронных сетей.