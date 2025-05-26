В Москве определили лучших мастеров производственного обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подведены итоги конкурса "Московские мастера" по направлению "Мастер производственного обучения". В нем принимали участие лучшие преподаватели и мастера колледжей города, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

В конкурс вошли восемь направлений: от гостеприимства и креативных индустрий до промышленности и транспорта. Первое место занял преподаватель профессиональных дисциплин медицинского колледжа № 1 по специальности "лабораторная диагностика" Дмитрий Белобородов. На второе место встала преподаватель профессиональных дисциплин из Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий Алена Кошелева, а бронзу забрала мастер производственного обучения Ирина Трушина.

Финал прошел во флагманском центре практической подготовки колледжей столицы "Руднево". В рамках конкурса состоялись мастер-классы и практические занятия от 44 преподавателей производственного обучения. Темами были дизайн-импровизация, конструирование работающей модели нейронной сети, криминалистическое исследование следов и другие.

"Участие в конкурсе стало значимым этапом моего профессионального развития. Соревноваться с опытными мастерами и преподавателями было непросто, но я горд, что смог достойно представить наш колледж и рассказать о профессии медицинского лабораторного техника. Победа среди мастеров московских колледжей – это признание правильности выбранного пути", – отметил Белобородов.

В составе жюри числились представители колледжей и Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования. Победителям и призерам выдадут гранты столичного правительства на 300, 200 и 150 тысяч рублей.

Ранее в Москве подвели итоги конкурса "Грант на оформление 100 первым". По итогам отбора финансовую поддержку получили 50 компаний. Всего на получение гранта в зимний период было подано свыше 290 заявок. Предприниматели получили грант до двух миллионов рублей, размер которого определялся по сумме понесенных затрат.

