Более 50 заявок подано на конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50 заявок подано на главный отраслевой конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Они принимаются до 31 мая включительно, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Основная цель конкурса состоит в поиске лучших строительных и реставрационных проектов, которые были реализованы в Москве за 2024 год.

"В этом году определим два проекта года, а также победителей в 11 номинациях. Среди них – спортивные объекты, офисные здания и деловые центры, культурно-просветительские объекты, программа реновации и многое другое", – приводятся слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

В конкурс могут попасть проекты, получившие разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в прошлом году. К участию допускаются организации, которые занимались строительством, и компании, осуществляющие инвестиционные, проектные и архитектурные работы.

Победители определятся по итогам голосования городской комиссии, в составе которой присутствуют руководители профильных ведомств Москвы, подведомственных организаций, общественных объединений и образовательных учреждений. Проекты года выберут члены комиссии и жители столицы.

Ранее программа реновации жилья в Москве стала лауреатом за лучший проект благоустройства городских пространств премии "Инфрарос" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Конкурс не только подчеркивает успехи, достигнутые в рамках программы, но и служит стимулом для дальнейшего развития инициатив. Премия приурочена к нацпроекту, который объединяет в себе основные направления комплексного развития населенных пунктов.

