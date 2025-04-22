В Москве определен победитель конкурса на высотный проект в Филях

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Москве определили победителя конкурса на лучшую концепцию общественно-делового комплекса "Фили". Им оказался консорциум – архитектурное бюро Тимура Башкаева и группа компаний RRG, сообщается на сайте градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что комплекс выполнен на высоком техническом уровне, обеспечивает комфортные и быстрые пересадки между видами общественного транспорта. Кроме того, благодаря конкурсу удалось найти новый формат городского вокзала, который сочетает разнообразные многофункциональные пространства и качественную архитектуру.

На территории создадут новую высотную доминанту с видом на деловой центр "Москва-Сити". Ядром комплекса будет здание общественного центра, которое расположится среди садов. В будущем там могут появиться концертный зал, музей, детский центр или другая инфраструктура.

Новый комплекс связывает территории в единую структуру и открывает ее для разных категорий горожан, добавил директор АО "Новая концессионная компания" Денис Янев. Он счел важным, что в проекте на высоком уровне организована транспортная доступность, а все конструктивные решения реализуемы и финансово состоятельны.

Между тем на участке бывшей промзоны Братцево сделают бульвар-парк с тематическими зонами. Протяженность бульвара составит 800 метров, а площадь общественных пространств – примерно четыре гектара. Завершить строительные работы планируется в течение шести лет.