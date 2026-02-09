Форма поиска по сайту

09 февраля, 08:42

Политика
JW: большая часть электричества для ВСУ поставляется за счет граждан Украины

Большая часть электричества для ВСУ поставляется за счет граждан Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Большую часть электроэнергии на Украине направляют на нужды военных, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Junge Welt (JW).

Специалисты подсчитали, что если сейчас государство располагает лишь 50% всех электрогенерирующих мощностей, а жители Киева имеют доступ к электричеству лишь одну шестую часть дня, то выходит, что на долю гражданского населения приходится лишь треть электроэнергии. Остальная часть, вероятно, используется для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только за последнюю ночь страна лишилась крупной части запасов энергии, которую планируется компенсировать за счет мирных жителей. В статье утверждается, что из-за "действительно серьезного удара" Киев потерял 15% генерирующих мощностей и 30% оставшегося потенциала после предыдущих ударов.

Недавно из-за технологического сбоя в энергосети Украины произошло каскадное отключение света. Сбой затронул сразу две высоковольтных линии: 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также 750 кВ между западом и центром страны.

Авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева. Позже стало известно, что это случилось из-за обледенения линий и оборудования. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились.

