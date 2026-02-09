Прощание с актрисой Чиповской началось в Театре Вахтангова

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ольгой Чиповской началась в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, передает ТАСС.

На экранах на фасаде здания транслируют черно-белые снимки из жизни артистки.

При этом еще до официального начала прощания, в 10:00, у входа в Театр Вахтангова начали собираться близкие, коллеги и поклонники творчества артистки. Планируется, что церемония продлится до полудня понедельника, 9 февраля.

Актриса умерла 4 февраля в возрасте 67 лет. Ее похоронят на Хованском кладбище в Москве.

Чиповская после окончания Театрального училища имени Щукина пришла в труппу Театра имени Евгения Вахтангова в 1980 году. Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле "Лето в Ноане".

Затем она играла роли Адельмы в "Принцессе Турандот", Мими в "Три возраста Казановы", Габриэль в "Старинных русских водевилях", Веселкиной в "Варваре", Абигайль в "Стакане воды", Фаншетты в "Два часа в Париже с одним антрактом", Манюшки в "Зойкиной квартире" и многих других.

При этом фильмография актрисы включает такие проекты, как: "Тевье-молочник", "За двумя зайцами", "Затишье", "Елки 3" и другие. В 2021 году Чиповская удостоилась медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.