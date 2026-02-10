Песков подтвердил контакты между Россией и Францией на техническом уровне

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт контактов между Москвой и Парижем на техническом уровне. Об этом он заявил журналистам.

По его мнению, при необходимости данные коммуникации могут поспособствовать оперативному налаживанию диалога на высшем уровне.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера обратил внимание и на слова президента Франции Эммануэля Макрона о важности улучшения отношений с Россией.

"Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали, хотя мы обратили внимание на заявление господина Макрона. <...> Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон", – указал Песков.

О своем желании провести разговор с Владимиром Путиным Макрон заявил еще в январе. Российский МИД тогда рекомендовал французскому лидеру обсудить свою заинтересованность в диалоге по профессиональным каналам.

Уже в феврале глава Франции подтвердил, что подготовка к беседе с российским коллегой находится на техническом уровне. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал слова Макрона, назвав их проявлением "жалкой дипломатии".

Тем не менее спустя время французский президент предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. При этом он подчеркнул, что географическое положение Франции не изменится, и Россия по-прежнему останется "под боком".