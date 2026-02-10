Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 12:32

Политика

Песков подтвердил контакты между Россией и Францией на техническом уровне

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт контактов между Москвой и Парижем на техническом уровне. Об этом он заявил журналистам.

По его мнению, при необходимости данные коммуникации могут поспособствовать оперативному налаживанию диалога на высшем уровне.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера обратил внимание и на слова президента Франции Эммануэля Макрона о важности улучшения отношений с Россией.

"Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали, хотя мы обратили внимание на заявление господина Макрона. <...> Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон", – указал Песков.

О своем желании провести разговор с Владимиром Путиным Макрон заявил еще в январе. Российский МИД тогда рекомендовал французскому лидеру обсудить свою заинтересованность в диалоге по профессиональным каналам.

Уже в феврале глава Франции подтвердил, что подготовка к беседе с российским коллегой находится на техническом уровне. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал слова Макрона, назвав их проявлением "жалкой дипломатии".

Тем не менее спустя время французский президент предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. При этом он подчеркнул, что географическое положение Франции не изменится, и Россия по-прежнему останется "под боком".

Читайте также


властьполитика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика