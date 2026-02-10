MacRumors: камеры в новом поколении AirPods Pro смогут "видеть" окружающее пространство

Фото: apple.com

Новое поколение наушников AirPods Pro будет оснащено камерами, способными анализировать окружающее пространство. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

Как сообщили инсайдеры и аналитики цепочки поставок, камеры смогут распознавать жесты рук и улучшать работу пространственного звука в связке с гарнитурой Vision Pro.

Кроме того, способность девайса "видеть" окружение пользователя расширит возможности его взаимодействия с другими устройствами Apple. Конкретные варианты такого применения пока не раскрываются.

Новинка может выйти осенью 2026 года. Ценник останется прежним – 249 долларов (около 19,2 тысячи рублей по состоянию на 10 февраля. – Прим. ред.).

При этом источники не исключают, что AirPods Pro 4 обойдутся покупателям дороже предыдущего поколения. В этом случае Apple сможет позиционировать их как более продвинутый продукт и продавать параллельно с AirPods Pro 3.

Ранее стало известно, что новый iPhone 17e будет представлен в четверг, 19 февраля 2026 года. По данным источников немецкого издания Macwelt, выбор именного этого дня недели является нестандартным для Apple, поскольку традиционно компания проводит анонсы по вторникам и средам.

Отдельного презентационного мероприятия не планируется: компания ограничится публикацией официального пресс-релиза на своем сайте.