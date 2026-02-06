Macwelt: Apple представит iPhone 17e 19 февраля

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Корпорация Apple представит новый iPhone 17e 19 февраля 2026 года, сообщило немецкое издание Macwelt со ссылкой на собственные источники медиа.

По их данным, анонс состоится ровно через год после презентации модели iPhone 16e, которая была представлена 19 февраля 2025 года.

Журналисты отметили, что выбор четверга является нестандартным для Apple, традиционно проводящей анонсы по вторникам или средам. Тем не менее источники издания уверены в достоверности информации.

Также сообщается, что отдельного презентационного мероприятия не планируется: компания ограничится публикацией официального пресс-релиза на своем сайте.

Согласно данным Macwelt, iPhone 17e получит магнитный интерфейс MagSafe, которого был лишен iPhone 16e. Кроме того, у него будет более совершенная система беспроводной зарядки мощностью до 25 ватт, тогда как iPhone 16e поддерживал только 7,5 ватта. Ожидается, что аппарат будет оснащен процессором A19, тем же чипом, который используется в базовой модели iPhone 17.

Ранее сообщалось, что Apple отказалась от первоначального плана по внедрению сервиса Health+ в iOS 27. Отмечалось, что проект был отменен не полностью, а лишь сокращен в масштабе. В частности, некоторые функции, включая рекомендации, основанные на данных из приложения "Здоровье", планируется переработать и внедрить отдельно.