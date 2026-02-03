Форма поиска по сайту

03 февраля, 14:26

Технологии
CNet: iPhone 20 получит корпус из стекла и новый дизайн

iPhone 20 получит корпус из стекла и новый дизайн

Фото: 123RF.com/keitma

iPhone 20, который Apple планирует выпустить в 2027 году, получит новый дизайн и корпус из стекла. Об этом пишет CNet со ссылкой на отчеты инсайдеров.

По данным СМИ, смартфон появится в 20-ю годовщину с момента выпуска первого iPhone. Предположительно, компания проведет редизайн.

В частности, ожидается, что гаджет получит более тонкую и яркую OLED-панель. Также у него не будет физических кнопок, а биометрический сенсор Face ID разместят прямо под экраном. Кроме того, iPhone 20 должен выйти с процессором, созданным по двухнанометровому техпроцессу.

Новый телефон получит высокоскоростную оперативную память Mobile High Bandwidth Memory RAM. Его также могут впервые снабдить инновационным кремний-углеродным аккумулятором высокой емкости.

Стоимость iPhone 20 пока не раскрывается. Журналисты считают, что флагман не будет стоить дешевле iPhone 17 Pro Max (около 92 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Apple ранее заняла первое место на мировом рынке смартфонов по итогам 2025 года, обогнав южнокорейскую фирму Samsung. Доля американского производителя составила 20%, а рост продаж – 10%. По мнению аналитиков, такой успех связан с релизом IPhone 17 в четвертом квартале 2025-го на фоне активного расширения на развивающихся и средних рынках.

