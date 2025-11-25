Форма поиска по сайту

25 ноября, 12:02

Технологии
ToI: компания Apple запретила ввозить в Россию iPhone из Индии

Apple ужесточила ввоз iPhone в Россию из Индии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корпорация Apple ужесточила контроль за дистрибьюторами в Индии из-за массового незаконного вывоза новых iPhone, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Times of India (ToI).

Смартфоны преимущественно вывозятся в Россию. По данным СМИ, официальные распространители продукции компании направили розничным сетям письма, предупреждая о высоких штрафах и блокировке дилерских кодов, если iPhone, особенно 17-й серии, будет активирован с использованием иностранных сим-карт в течение 90 дней после покупки.

Отмечается, что данная мера стала ответом на кризис параллельного экспорта. Крупные партии устройств, которые предназначены для индийского рынка, направляют в другие регионы – Россию, Африку и Ближний Восток.

При этом объем неофициальных поставок от общего экспорта в Индию оценивается в 3–5%. Половина из этого приходится на Россию, где компания приостановила деятельность.

В результате ситуация привела к появлению дефицита популярных моделей на внутреннем рынке. Это в том числе касается базовых моделей iPhone 17 с памятью 256 и 512 гигабайтов.

Однако розничные продавцы начали оспаривать справедливость новых правил. Они указывают на то, что проблема касается всех каналов сбыта, например крупных сетей и онлайн-платформ.

Кроме того, согласно оценке Ассоциации мобильных ретейлеров Индии, каждый месяц нелегально экспортируются миллионы аппаратов, из-за чего происходит нецелевое использование налоговых льгот, которые предназначены для местных потребителей.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от американской корпорации Apple включить для российских пользователей гаджетов отечественную поисковую систему по умолчанию.

По словам руководителя службы, компания нарушает правила, которые установлены для защиты прав потребителей и требуют наличие поисковой системы из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на смартфонах. Она должна быть включена по умолчанию и работать без допнастроек.

