ФАС потребовала от Apple разрешить предустановку российской поисковой системы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от американской корпорации Apple включить для российских пользователей гаджетов отечественную поисковую систему по умолчанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Максима Шаскольского.

По словам руководителя службы, компания нарушает правила, которые установлены для защиты прав потребителей и требуют наличие поисковой системы из РФ или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на смартфонах. Она должна быть включена по умолчанию и работать без допнастроек.

"В настоящее время на устройствах, реализуемых на территории РФ, соответствующая возможность использования без дополнительных настроек предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является РФ или другие государства – члены ЕАЭС", – подчеркнул Шаскольский.

Как отметил глава ведомства, такие обстоятельства могут привести к ущемлению интересов некоторых потребителей. В связи с этим ФАС потребовала от корпорации включить российскую или другую поисковую систему из ЕАЭС.

Ранее прокуратура Парижа направила жалобу от Лиги по правам человека в управление по борьбе с киберпреступностью Франции (OFAC) в связи с подозрениями на незаконное прослушивание пользователей устройств Apple с виртуальным помощником Siri. Со слов одного из бывших сотрудников компании, занимающегося улучшением голосового помощника, ему в первый же рабочий день сообщили о необходимости работать с реальными разговорами пользователей с Siri, а также с записями разговоров, которые происходили в моменты случайного включения виртуального помощника.

