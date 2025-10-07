Прокуратура Парижа передала жалобу на Apple в управление по борьбе с киберпреступностью

Фото: depositphotos/duha127

Прокуратура Парижа направила жалобу от Лиги по правам человека в управление по борьбе с киберпреступностью Франции (OFAC) в связи с подозрениями на незаконное прослушивание пользователей устройств Apple с виртуальным помощником Siri. Об этом сообщила представитель прокуратуры Маэлис Де Рек в беседе с РИА Новости.

Жалоба в ведомство поступила еще 13 февраля, заявила ранее газета Monde. В это же время суд Калифорнии в США рассматривал коллективный иск американских пользователей, обвиняющих Apple в записи, обработке и хранении их личных разговоров в коммерческих целях, а не для улучшения работы Siri.

Со слов одного из бывших сотрудников компании, занимающегося улучшением голосового помощника, ему в первый же рабочий день сообщили о необходимости работать с реальными разговорами пользователей с Siri, а также с записями разговоров, которые происходили в моменты случайного включения виртуального помощника.

В свою очередь, Apple отметила, что такие данные никогда не продавались и не использовались "в каких бы то ни было целях".

Ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил Apple в антиконкурентной практике и заявил о намерении подать от лица своей компании xAI судебный иск. Предприниматель пояснил, что корпорация искусственно обеспечивает и поддерживает лидирующее место в рейтинге AppStore среди приложений искусственного интеллекта (ИИ) для компании OpenAI, нарушая антимонопольное законодательство. Однако дополнительных аргументов в пользу своего заявления Маск не привел.

Apple отвергла претензии бизнесмена, заявив, что AppStore работает честно и не отдает предпочтения отдельным продуктам. Технологическая корпорация продвигает программы посредством топ-чартов, а также рекомендаций, основанных на алгоритмах и подборках экспертов, указали в компании.

