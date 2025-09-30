Столичный суд оштрафовал Apple на 7 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

Фото: depositphotos/bernardbodo

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 7 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Корпорация признана виновной в совершении двух правонарушений. По каждому из протоколов Apple назначили штраф в 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, по этой же статье на 3,5 миллиона рублей был оштрафован мессенджер Telegram.

Ранее с Apple взыскали штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). По каждому из трех протоколов суд назначил выплаты в размере 2,5 миллиона рублей.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку во время заседания озвучивалась конфиденциальная информация, касающаяся работы сервисов и переписки внутри корпорации.