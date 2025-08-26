Суд оштрафовал Google на 7,1 млн рублей

Фото: depositphotos/wolterke

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 7,1 миллиона рублей, говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной по статье КоАП о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.

По этой же статье суд привлек к административной ответственности компанию Wikimedia Foundation. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов рублей.

Ранее суд оштрафовал Google LLC на сумму в размере 3,8 миллиона рублей. Компания была признана виновной в нарушении ограничения доступа к информации.

До этого суд оштрафовал Twitch Interactive, Pinterest Inc., TikTok Pte. Ltd и Wikimedia Foundation, Inc. на 24,5 миллиона рублей. Сервисы были признаны виновными в несоблюдении требований, предъявляемых к владельцам соцсетей.

