26 августа, 16:49Технологии
Суд оштрафовал Google на 7,1 млн рублей
Фото: depositphotos/wolterke
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 7,1 миллиона рублей, говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компанию признали виновной по статье КоАП о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.
По этой же статье суд привлек к административной ответственности компанию Wikimedia Foundation. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов рублей.
Ранее суд оштрафовал Google LLC на сумму в размере 3,8 миллиона рублей. Компания была признана виновной в нарушении ограничения доступа к информации.
До этого суд оштрафовал Twitch Interactive, Pinterest Inc., TikTok Pte. Ltd и Wikimedia Foundation, Inc. на 24,5 миллиона рублей. Сервисы были признаны виновными в несоблюдении требований, предъявляемых к владельцам соцсетей.
Утечка данных Apple и Google затронула почти 16 миллиардов аккаунтов