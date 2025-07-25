С Google могут взыскать по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о запрете Google Ireland Limited продолжать совершать разбирательство в инстанциях Американской арбитражной ассоциации по оспариванию конкурсным управляющим Валерием Таляровским сделок в деле о банкротстве компании. За это с ирландского офиса Google могут взыскать по 65,08 миллиарда рублей, сообщает издание "Ведомости".

Запрет суд обосновал тем, что ирландский офис компании продолжил разбирательство в американском Окружном суде по Северному округу Калифорнии, несмотря на запрет, который был установлен до этого. По мнению инстанции, приведение в исполнение актов иностранного суда повлечет за собой убытки ООО "Гугл".

В заявлении Таляровского указано, что корпорация настаивала на рассмотрении его оспаривания иностранным коммерческим арбитражем. Конкурсный управляющий назвал это невозможным из-за санкций и действий Google.

"Банкротство (ООО "Гугл". – Прим. ред.) обусловлено следованием головными компаниями (Google International LLC и Google LLC) зарубежным антироссийским санкциям, исходя из которых компании Google произвели незаконные блокировки YouTube-каналов ряда российских СМИ – текущих кредиторов", – указал Таляровский.

Более того, согласно его словам, требования России основаны и на грубом нарушении Google антимонопольного законодательства страны и законодательства, регулирующего деятельность СМИ в интернете.

Эксперт Артур Зурабян прокомментировал инцидент, подчеркнув, что сумма взыскания составляет 50% от размера требований Таляровского.

Российскую дочернюю компанию Google признали банкротом в октябре 2023 года. В конце августа в реестр требований кредиторов включили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основным голосующим кредитором в реестре является ФНС РФ с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Позже суд Москвы по заявлению Таляровского взыскал с американской Google International LLC около 10 миллиардов рублей.

В апреле Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего.

