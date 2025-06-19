Forbes: в Сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple и Google

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В открытом доступе оказались логины и пароли почти 16 миллиардов пользователей от различных сервисов, включая Apple и Google. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Forbes.

В Сеть также попали данные для авторизации в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), GitHub, Telegram, ряде других соцсетей и государственных сервисов. Большая часть данных ранее не публиковалась.

Утечку обнаружили исследователи компании Cybernews. Ряд экспертов сочли, что это может стать крупнейшим "сливом" конфиденциальных данных пользователей в истории. Уточняется, что база данных могла быть собрана при помощи вредоносных программ-инфостилеров.

В связи с этим эксперты по кибербезопасности порекомендовали пользователям как можно скорее поменять все пароли, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию.

Ранее хакеры выставили на продажу данные о 89 миллионах учетных записей игрового сервиса Steam. Стоимость базы данных была оценена одним из пользователей даркнета в 5 тысяч долларов.

В открытом доступе оказались сообщения с кодами доступа и номерами телефонов получателей. Сообщения были связаны с подтверждением входа в аккаунт или привязкой номера к учетной записи.

