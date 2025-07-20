Задолженность Google по решениям судов РФ превысила 27 млрд рублей

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Непогашенный долг американской компании Google LLC по штрафам и прочим взысканиям российских судов составил около 27,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В отношении компании открыто 16 исполнительных производств на сумму более 27 миллиардов рублей на основании поступивших документов из судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора, а также спецотдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда.

Кроме того, еще 35 производств открыли в отношении Google на основании материалов Арбитражного суда Москвы – по ним сумма составляет примерно 1,5 миллиона рублей.

Ранее мировой судья 422-го судебного участка столичного района Таганского оштрафовал Google на 200 тысяч рублей. Компанию признали виновной в правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Таким образом, протокол был составлен за неуплату предыдущего штрафа, наложенного на Google.

В апреле Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл", российского подразделения Google, продлил еще на полгода процедуру конкурсного производства. Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского.