Задолженность Telegram по штрафам в РФ превысила 23 млн рублей

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Мессенджер Telegram задолжал около 23,5 миллиона рублей по штрафам, назначенным судами в России за административные правонарушения. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишет ТАСС.

Всего в отношении мессенджера открыты 12 исполнительных производств с января 2023 по июль 2025 года. Материалы поступали из судебного участка Таганского района.

Среди них, в частности, задолженность по штрафу в 4 миллиона рублей, который назначили после отказа Telegram удалить недостоверную информацию о российских военных на территории Украины. Кроме того, мессенджер имеет долг по трем штрафам по 50 тысяч рублей каждый за нарушения в области персональных данных.

В начале июля Таганский районный суд Москвы вновь оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей. Инстанция признала компанию виновной в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

По данным Роскомнадзора, Telegram начал процесс открытия представительства в России. Мессенджер планирует создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. В данный момент процесс находится на стадии согласования.