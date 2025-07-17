Telegram откроет представительство в России

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Мессенджер Telegram начал процесс открытия представительства в России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Telegram планирует создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо. В данный момент процесс находится на стадии согласования.

1 июля 2021 года в РФ приняли закон "о приземлении интернет-ресурсов". По нему иностранные интернет-компании, которые имеют ежесуточную посещаемость в России свыше 500 тысяч человек, обязаны открыть на территории РФ свои представительства или филиалы, а также создать форму для обратной связи с российскими пользователями и завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора

В июле Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей. Инстанция признала компанию виновной в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

В мае суд также оштрафовал на 4 миллиона рублей Telegram за отказ удалить каналы, занимающиеся пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов, посвященных однополым сексуальным отношениям.

