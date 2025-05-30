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30 мая, 04:29

Технологии

Telegram оштрафован на 4 млн руб за отказ удалить каналы с пропагандой ЛГБТ

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить каналы, пропагандирующие ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов, посвященных однополым сексуальным отношениям. При этом часть из них принадлежала блогерам, остальные – общественным организациям.

Роскомнадзор несколько раз направлял в администрацию мессенджера требования о необходимости удалить данные каналы. Они не были выполнены, и в отношении Telegram был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее Telegram тоже был оштрафован Таганским судом Москвы на 4 миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России.

Роскомнадзор обращался к мессенджеру с просьбами удалить подобные каналы, однако требование не было выполнено в течение месяца. В список каналов вошли и те, которые содержали ультраправые идеи и призывы поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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