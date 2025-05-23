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23 мая, 17:59

Технологии

Суд рассмотрит 2 протокола о пропаганде ЛГБТ в отношении Apple

Фото: depositphotos/bernardbodo

Таганский суд Москвы рассмотрит в отношении компании Apple несколько протоколов о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и неудалении запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Два административных протокола будут рассмотрены 10 июня, еще три материала – 17-го числа. За пропаганду ЛГБТ и неудаление информации Apple по каждому протоколу грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Кроме того, суд может привлечь к ответственности за неудаление запрещенного в России контента компанию Google и месcенджер Telegram.

"Два протокола <...> назначены к рассмотрению на 16 июня", – говорится в сообщении.

Суд 19 мая оштрафовал компанию Apple на 7,5 миллиона рублей по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ и на 3 миллиона рублей – за неудаление запрещенной информации.

Заседания прошли в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений. На этом настаивал юрист компании, так как в ходе процесса предоставлялись конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, переписки внутри корпорации, а также некоторые документы.

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