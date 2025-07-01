Telegram ввел возможность создавать списки задач в чатах и предлагать посты для каналов

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Мессенджер Telegram добавил возможность создавать интерактивные списки задач в чатах, а также предлагать владельцам каналов свои посты. Об этом говорится в пресс-релизе мессенджера.

Кроме того, обладатели подписки Premium смогут настраивать круг лиц, которые будут ставить отметки в списках задач, либо тех, кто может добавлять новые пункты. При этом пользователи смогут отправлять свои посты, снабдив их желаемой датой и временем публикации.

Также можно будет в обмен на публикацию предложить владельцу канала Toncoin или "Звезды". Если предложенное сообщение будет удалено раньше 24 часов, то Telegram автоматически вернет средства подписчику. На данный момент эта функция доступна только пользователям с Premium.

Ранее в Telegram уже появилась функция, которая разрешила пользователям отправлять сообщения каналам напрямую. При этом в переписке личные данные авторов контента не раскрываются. Для владельцев каналов предусмотрен отдельный интерфейс для общения с подписчиками. Они же могут установить плату за каждое сообщение.

