Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за нарушение ограничения доступа к информации

Фото: depositphotos/wolterke

Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC на сумму в размере 3,8 миллиона рублей, признав компанию виновной в нарушении ограничения доступа к информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Согласно постановлению, компания совершила административное правонарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ").

Ранее суд в Москве оштрафовал компанию Zoom на 79 609 733 рубля. Она была привлечена к административной ответственности по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.

Кроме того, суд назначил административный штраф в размере 6 миллионов рублей соцсети TikTok по аналогичной статье.

До этого суд оштрафовал Twitch Interactive, Pinterest Inc., TikTok Pte. Ltd и Wikimedia Foundation, Inc. на 24,5 миллиона рублей. Сервисы были признаны виновными в несоблюдении требований, предъявляемых к владельцам соцсетей.