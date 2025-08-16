Нейросеть Google Gemini заработала в России

Фото: ТАСС/Zuma

Нейросеть Gemini от корпорации Google заработала в России. У граждан РФ появился доступ к браузерной версии ИИ-помощника.

На протяжении долгого периода времени при попытке зайти на сайт нейросети с территории РФ отображалось уведомление "Gemini пока не поддерживается в вашей стране". Однако теперь при входе нейросеть приветствует пользователя и сразу же предлагает приступить к работе.

Официального комментария от Google по поводу данной ситуации пока не было.

Несколько дней назад Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Причиной такого решения было названо противодействие преступникам, так как сервисы стали основными платформами для мошенничества, а их владельцы игнорировали требования законов РФ.

В Telegram, комментируя решение РКН, заявили, что модераторы активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы для удаления вредоносных сообщений. В свою очередь, в WhatsApp отметили, что мессенджер конфиденциален и по умолчанию защищен сквозным шифрованием.