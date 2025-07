Суд в Москве оштрафовал компанию Zoom почти на 80 млн рублей

Фото: ТАСС/EPA/MATTIA SEDDA

Суд в Москве оштрафовал компанию Zoom на 79 609 733 рубля по административному делу. Об этом сообщают суды общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.

"Привлечен к административной ответственности по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд назначил административный штраф в размере 6 миллионов рублей соцсети TikTok по аналогичной статье. В свою очередь, соцсеть LikeMe получила 4 миллиона рублей штрафа.

Ранее московский суд оштрафовал социальную сеть TikTok на 4 миллиона рублей за неисполнение предписаний Роскомнадзора.

До этого суд оштрафовал Twitch Interactive, Pinterest Inc., Tik Tok Pte. Ltd и Wikimedia Foundation, Inc. на 24,5 миллиона рублей. Сервисы были признаны виновными в несоблюдении требований, предъявляемых к владельцам соцсетей.