Суд оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Фото: 123RF/sidneydealmeida

Суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на 4 миллиона рублей за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи")", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве оштрафовал Twitch Interactive, Pinterest Inc., Tik Tok Pte. Ltd и Wikimedia Foundation, Inc. на 24,5 миллиона рублей. Сервисы были признаны виновными в несоблюдении требований, предъявляемых к владельцам соцсетей. Каждую компанию оштрафовали на 7 миллионов рублей.

Wikimedia был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей за неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы.