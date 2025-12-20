Focus: прямая линия Путина продемонстрировала успех России в 2025 году

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Прямая линия Владимира Путина продемонстрировала, что Россия в 2025 году добилась успехов в военной, дипломатической и социальной сферах. Такую оценку привело издание Focus.

Журналисты отмечают, что Россия в условиях санкций успешно экспортирует свою продукцию и обеспечивает оборонный бюджет. Запад также не смог добиться международной изоляции страны.

При этом европейское сообщество слабо и неспособно договориться, а западные страны выглядят в глазах российского лидера как "беспорядочное месиво", добавляет Focus.

Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

Большинство вопросов задали представители СМИ. Также пообщаться с главой государства удалось представителям Белоруссии, Сербии и Китая, а также журналистам из США, Великобритании и Франции.