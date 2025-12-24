Собянин: в колледжах обновлено и создано около 1,5 тыс лабораторий и мастерских

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 1,5 тысячи лабораторий и мастерских было обновлено и создано в столичных колледжах. Об этом рассказал Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

"До 2027 года планируется обновить еще 600 лабораторий и полностью на 100% завершить эту программу", – сказал Собянин.

Все лаборатории и мастерские оснащаются станками, инструментами и оборудованием, которое используется на реальном производстве. При этом в планах до 2031 года построить еще 7 инновационных образовательных кампусов, где смогут обучаться 60 тысяч студентов.

Ранее стало известно, что в столице за счет городского бюджета в период с января по октябрь текущего года возвели и реконструировали 14 объектов образования.

Они создали дополнительные места для почти 7 тысяч учащихся и воспитанников. Сами образовательные объекты расположены в 7 административных округах Москвы.

