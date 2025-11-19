Собянин рассказал о планах модернизации мастерских и лабораторий в колледжах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Президиум столичного правительства рассмотрел доклад заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой о модернизации среднего профессионального образования (СПО). По итогам заседания Сергей Собянин утвердил планы реализации программы на 2026–2027 годы, сообщается в мессенджере MAX.

Например, будет завершено обновление 100% образовательных программ в колледжах, расширено использование возможностей "Московской электронной школы" (МЭШ), обновлено порядка 600 учебных мастерских и лабораторий.

Помимо этого, в 2026–2027 годах должно быть подготовлено и начато строительство 7 новых колледжей. В планах также расширение партнерства с организациями – работодателями выпускников колледжей и дальнейшее развитие системы профориентации школьников.

В настоящее время в столице работают 177 колледжей, включая 71 частный, 44 федеральных и 62 учреждения СПО, подведомственных московскому правительству. В них учатся более 300 тысяч студентов, в том числе свыше 140 тысяч человек – в городских колледжах.

В последних на различных направлениях обучается следующее количество студентов: IT – 22,9 тысячи, промышленность – 19 тысяч, креативные индустрии – 17,7 тысячи, транспорт – 14,9 тысячи, здравоохранение – 14,7 тысячи, строительство – 14 тысяч, гостеприимство – 13,2 тысячи, образование и соцсфера – 10,7 тысячи, безопасности и право – 7,8 тысячи, финансы и торговля – 5,2 тысячи, культура и искусство – 1,4 тысячи, спорт – 0,6 тысячи.

В этом году учреждения СПО пополнились более чем 50 тысячами первокурсников. Из них 37 тысяч человек – выпускники 9-х классов. Это на 40% больше, чем годом ранее. Студенты будут осваивать не менее 150 востребованных специальностей. Успешно трудоустраиваются 95% выпускников колледжей.

В основе модернизации системы СПО лежат два базовых принципа: первый – актуальность и востребованность, а второй – практикоориентированность. В рамках программы проводится масштабная трансформация инфраструктуры и содержания образования, которая подразумевает взаимодействие с работодателями с учетом их запросов. Всего более 3,8 тысячи компаний.

Они создают заказ на подготовку специалистов, участвуют в разработке образовательных программ и критериев оценки выпускного демонстрационного экзамена, а также входят в состав экзаменационной комиссии.

Основное направление для развития педагогов и мастеров производственного обучения – повышение уровня владения профессией. Одним из форматов являются краткосрочные стажировки. В 2024/2025 учебном году их прошли около 3,1 тысячи человек на 535 площадках. Ожидается, что 2025/2026 учебному году в них поучаствуют 2,2 тысячи человек на 550 площадках.

Еще один формат – школы мастеров, спроектированные совместно с ведущими компаниями, в числе которых Сбер, "Яндекс", автозавод "Москвич" и другие. До конца года обучение в них пройдут около 20% педагогов и мастеров, а с 2026-го по 2028-й – 100% преподавателей с возможностью дальнейшего повышения квалификации.

При этом модернизация системы СПО подразумевает и актуализацию обучающих программ. К 1 сентября этого года было переработано более 85% из них. К 2027-му 100% программы приведут к новому стандарту.

За счет повышения интенсивности обучения уменьшаются его сроки. С сентября 95% учебных программ в системе СПО столицы рассчитаны на 1 год 10 месяцев для выпускников 11-х классов и 2 года 10 месяцев – для выпускников 9-х классов.

В ходе обучения студенты получают возможность освоить не 1, а 2 и даже 4 профессии, что повышает конкурентоспособность молодого специалиста на рынке труда.

Обновление системы СПО включает в себя также цифровизацию обучения с использованием сервисов МЭШ. Они доступны для студентов и педагогов 47 столичных колледжей с сентября прошлого года.

В частности, через "Колледж МЭШ" учащиеся получают расписание, домашнее задание и электронную зачетную книжку. Педагоги в своей работе используют электронный журнал, а также имеют доступ к контенту профессиональной направленности из библиотеки МЭШ.

В будущем на платформе появится сервис "Портфолио студента", а также введется работа по расширению коллекции материалов электронной библиотеки для современных форматов и технологии обучения.

В 2023–2025 годах в московских колледжах обновили и создали около 1,5 тысячи учебных лабораторий и мастерских, оснащенных современным оборудованием. В 2026–2027 годах планируется модернизировать еще почти 600 мастерских.

Например, на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" студенты могут пройти практику, а взрослые – освоить новые профессии и повысить квалификацию. В будущем на территории ОЭЗ планируется открыть еще один центр подготовки для машиностроения, где будут учиться 1,5 тысячи студентов колледжей в год.

Параллельно ведется разработка 7 инновационных образовательных кампусов площадью порядка 400 тысяч квадратных метров для размещения более 60 тысяч студентов. Здания проектируются под современные технологии обучения и на основе лучших мировых практик.

В учреждениях появятся мастерские, внутренние и внешние полигоны полного производственного цикла, коворкинги и помещения для групповой и проектной работы.

Кроме того, идет капремонт зданий Московского технологического колледжа имени Лихачева и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". К 2031 году планируется полностью обновить инфраструктуру столичных колледжей.

Правительство Москвы также учредило гранты для учреждений СПО за достижение высоких результатов в обучении студентов. Всего их 20. Средства грантов можно направить на дополнительное материальное поощрение педагогов и мастеров. Первые колледжи – получатели грантов будут определены по итогам 2024/2025 учебного года.

Ранее стало известно, что в столичных школах и колледжах начнут ежегодно проводить фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Мероприятия организуют в формате командных соревнований. В ходе них учащиеся должны будут пройти испытания по физической выносливости и подготовке.