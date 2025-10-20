Более 40% московских старшеклассников выбрали предпрофессиональное образование

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Доля учащихся предпрофессиональных классов в Москве в текущем учебном году превысила 40%, достигнув 47 тысяч ребят. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Школьники в столице сегодня хотят максимально осознанно подходить к выбору карьерного профиля и получать более глубокие знания в интересных им сферах", – отметила она.

По словам вице-мэра, такой формат обучения дает возможность не только познакомиться с профессиональной деятельностью, но и приобрести первые навыки, убедиться в правильности выбора направления. Кроме того, углубленное изучение профильных дисциплин помогает учащимся достигать высоких результатов на экзаменах и успешно поступать в лучшие университеты страны.

"Каждый третий стобалльник Москвы – выпускник предпрофессионального класса. Ребята помладше видят успехи бывших старшеклассников и тоже поступают в предпрофессиональные классы", – добавила Ракова.

В 2024–2025 учебном году около половины выпускников предпрофессиональных классов набрали суммарно более 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ, обратила внимание заммэра.

В число ведущих университетов, куда поступают выпускники предпрофклассов, вошли МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Финансовый университет при правительстве РФ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и другие. Многие ребята выбирают те вузы, где они занимались исследованиями и командной работой еще в школе.

При этом проектная деятельность под руководством преподавателей университетов является обязательной частью обучения в предпрофессиональных классах. Успешная защита этих проектов на городских научно-практических конференциях может принести школьникам дополнительные баллы при поступлении в вуз.

На сегодняшний день инженерные, медицинские, ИТ-, предпринимательские, медиа- и психолого-педагогические классы функционируют более чем в 70% школ города. Программа обучения в них строится по модели "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер", где каждый участник предоставляет школьникам уникальные знания и навыки.

Ранее в МЭШ появились рекомендации по профориентационным мероприятиям для учащихся. Они основаны на результатах тестирования и предлагают пользователям подходящие отрасли, специальности и колледжи.

Родители могут просматривать рекомендации, список событий и историю посещений. Информация доступна в разделе "Моя профессия" на сайте МЭШ и в приложении "Дневник МЭШ".