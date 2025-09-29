Собянин: на ИТ-специальности в колледжах поступили около 7,7 тысячи студентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На ИТ-специальности в колледжах поступили около 7,7 тысячи студентов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что популярность направления выросла почти на 10% по сравнению с 2024 годом. Всего в Москве открыты 12 востребованных ИТ-специальностей, например в области разработки программного обеспечения, поддержки систем, монтажа сетей связи и других. Самой популярной программой обучения стала "Информационные системы и программирование".

Кроме того, в этом учебном году появилось несколько новых направлений, добавил Собянин. Учащиеся могут выбрать разработку компьютерных игр, технологии дополненной и виртуальной реальности, квантовые коммуникации и многое другое.

Чтобы обеспечить высокое качество обучения, в столице постоянно модернизируется материально-техническая база, в частности, создаются технологичные пространства и киберполигоны. Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, они учатся внедрять искусственный интеллект в образовательный процесс.

"Чтобы ребята погружались в профессию уже с первого курса, тесно сотрудничаем с ведущими предприятиями города. Партнеров уже больше 300. Все это позволяет студентам и выпускникам колледжей трудоустраиваться в успешные компании", – подчеркнул мэр.

Например, один из студентов Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий работает главным специалистом Центра исследования и разработки беспилотного транспорта. Учащийся колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина прошел путь от стажера до руководителя проектов компании за время учебы.

Кроме того, студент выпускного курса Московского колледжа бизнес-технологий смог совместить учебу и работу инженером по обеспечению качества в телекоммуникационной компании.

Ранее Собянин рассказывал, что за 10 лет предпрофессиональные классы в Москве выпустили около 100 тысяч учеников. Они открыты более чем в 70% столичных школ и могут быть инженерными, медицинскими, предпринимательскими. Школы оснащены новейшим оборудованием, благодаря чему можно проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками.

