Площадка для юных химиков открылась в Московском дворце пионеров

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Интерактивная образовательная площадка "Дом полимеров" открылась в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

В центре площадки размещена интерактивная экспозиция, где можно увидеть, как создаются полимеры, применяемые в медицине, автомобилестроении, сельском хозяйстве и других отраслях. Экспонаты представляют полный жизненный цикл материалов – от производства до переработки.

Директор Московского дворца пионеров Елена Мельвиль отметила, что образовательное пространство уже успело заинтересовать детей и взрослых. Она выразила уверенность в том, что такие проекты смогут привлечь еще больше внимания не только к конкретной теме, но и к развитию науки и формированию будущего России.

Для учеников 7–9-х классов создали специальную программу в рамках проекта "Учебный день в музее". Ребята будут ставить химические опыты, изучать основы биохимии и учиться анализировать результаты экспериментов. Это позволит не только получить знания, но и увидеть, как они работают в реальной жизни.

Первыми гостями новой площадки стали участники проекта "Естественно-научная вертикаль" школы № 1514. Дети оценили экспозицию, провели химические опыты и поучаствовали в научной викторине.

Всего за учебный год занятия "Дома полимеров" посетят около 1,8 тысячи школьников. Кроме того, свыше шести тысяч учеников и 700 студентов смогут увидеть экспозицию на экскурсиях.

Ученица 7-го класса школы № 1514 Вероника Крылова рассказала, что в "Доме полимеров" ей больше всего понравилась интерактивная зона. Ей также было интересно проводить опыты.

Участие в разработке программы учебных дней принимали специалисты Института развития профильного обучения МГПУ и Московского дворца пионеров.

Ранее экспозиция о полимерах, созданная холдингом "Сибур", была доступна на ВДНХ. Она открылась в 2023 году в составе Международной выставки-форума "Россия". В настоящее время павильон закрыт на реконструкцию, в связи с чем площадку перевезли в Московский дворец пионеров.

Сергей Собянин рассказал, как проекты столичных школьников помогают науке. Например, созданная 14-летним Данилой Соловьевым уникальная микросистема отправилась на орбиту. В специальном модуле находятся муравьи, мокрицы и другие организмы. После возвращения на Землю ученые проверят, как они смогли адаптироваться к невесомости за время пребывания в космосе.