Сергей Собянин рассказал, как проекты московских школьников помогают науке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX рассказал, как проекты московских школьников помогают науке. Например, уникальная микросистема, разработанная 14-летним Данилой Соловьем из Центра экологического образования Московского дворца пионеров, отправится на орбиту 20 августа.

Его работу заметили специалисты Института медико-биологических проблем РАН. Как рассказал мэр, в специальном модуле более двух месяцев живут муравьи и мокрицы. После запуска на орбиту ученые проверят, как насекомые адаптируются к невесомости на борту биоспутника "Бион-М" № 2.

После возвращения капсулы на Землю исследователи сравнят космический образец с тем, что остался у Данилы. Особое внимание уделят анализу муравьиных ходов в гелевой среде. Ученые посмотрят, отличаются ли туннели, прорытые в невесомости, от земных, а также изучат поведение насекомых, их репродуктивные функции и взаимодействие между видами.

Данный проект является первым шагом к созданию замкнутых экосистем для будущих лунных баз, подчеркнул градоначальник. По его словам, это не единственная космическая разработка юных москвичей.

Например, ученики космического класса образовательного центра "Протон" Александр Орлов и Андрей Горшков создали модель электромагнитного ускорителя для запуска аппаратов с Луны. В свою очередь, учащиеся инженерного класса школы № 1538 Андрей Усачев и Денис Скорбилин изготовили прототип орбитальной станции-теплицы, в которой будет возможность изучить мутацию бактерий в космосе.

Каждое подобное исследование, отметил Собянин, может стать шагом в большое научное будущее. Благодаря поддержке и возможностям, которые дает московское образование, все больше детей могут превратить мечты о космосе в настоящие достижения.

Столица сохраняет позиции центра космических знаний. В городе создаются передовые космические технологии. Среди них – производство солнечных батарей, наноспутников и развитие технологических кластеров, заявили ранее в Центре политической конъюнктуры.