В столичном биокластере расскажут о мутациях-врединах и мутациях-помощниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В столичном биокластере 18 сентября состоится фестиваль "Иммунитет 2.0", посвященный исследованиям иммунитета живых организмов и компьютерных систем. Об этом сообщает пресс-служба биокластера.

В рамках Музейной недели у посетителей появится возможность стать участниками исследования вирусов с точки зрения биологии, а также ИТ и кибербезопасности.

В программу фестиваля включены научная битва, лекторий, экскурсия по мотивам Майнкрафта и игротека.

В павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ в 14:00 стартует экскурсия "Кубическая биология", посвященная сравнению живой природы с компьютерной игровой средой. В 15:00 научные сотрудники проведут настольные игры "Геомания" и "Цветочный оракул", по результатам которых самые активные гости получат подарки от Биомузея.

В павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ в 14:30 гости смогут послушать лекцию Лаборатории Касперского о компьютерном иммунитете. В 15:30 их ждет баттл в формате диалога "Общий язык вирусов: биология и киберпространство", в рамках которого старший научный сотрудник музея Максим Медузов и руководитель направления детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко обсудят общие черты и различия между иммунитетом компьютеров и людей.

Кроме того, в здании Биологического музея на Малой Грузинской в 14:00 эволюционный биолог и соавтор детской книги "Расплетая ДНК: Увлекательный путеводитель по генетике" Надежда Потапова проведет лекцию "Мутации-вредины и мутации-помощники: какие они бывают и почему себя так ведут?". Она будет посвящена мутациям современного человека, растений и животных.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Между тем проект "Зал "Зарядье" – детям" подготовил масштабную программу к новому, 8-му концертному сезону. Юные слушатели смогут посетить интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

Например, 14 сентября на сцене Большого зала Российский государственный симфонический оркестр представит концерт "Учат в школе…" под управлением дирижера Сергея Скрипки.

