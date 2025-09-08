Проект "Зал "Зарядье" – детям" подготовил масштабную программу к новому сезону

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект "Зал "Зарядье" – детям" подготовил масштабную программу к новому, 8-му концертному сезону. Об этом сообщила его пресс-служба.

В рамках программы юные слушатели смогут посетить интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

Например, 14 сентября на сцене Большого зала Российский государственный симфонический оркестр представит концерт "Учат в школе…" под управлением дирижера Сергея Скрипки.

Для детей и их родителей прозвучат песни из фильмов о школе, детстве и дружбе, среди которых "Крылатые качели", композиции из фильмов "Точка, точка, запятая…", "Гостья из будущего", "Утро без отметок", "Внимание, черепаха!" и "Учитель пения".

"Зрители вспомнят любимые картины, в которых герои шутят, грустят и влюбляются, а оркестр исполнит замечательные мелодии российских композиторов", – отметил режиссер концерта Сергей Капков.

Посмотреть подробнее афишу концертов жители и гости Москвы могут на официальном сайте Зала "Зарядье" или на сайте "Мосбилета".

Кроме того, все желающие могут посетить премьеры шести спектаклей. Например, 9 и 30 сентября, а также 1 и 30 октября в Театре имени Пушкина пройдет спектакль "Буря". Зрителям представят одну из последних пьес Уильяма Шекспира.

В свою очередь, 13 и 14 сентября, а также 3 и 11 октября в театре "Шалом" покажут постановку "Натан Мудрый". Режиссер Петр Шерешевский создал яркий спектакль, который затрагивает темы толерантности и религиозных конфликтов в Иерусалиме XII века во время Третьего крестового похода.